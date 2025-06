Le stade du 30 Juin au Caire accueillera ce dimanche le couronnement du nouveau roi du football africain. Pyramids FC et Mamelodi Sundowns s’y affrontent lors du match retour de la finale de la Ligue des champions africaine ce dimanche 01 juin 2025 à 18h00.

Pour cet événement majeur, la Confédération africaine de football (CAF) a mobilisé près d’une centaine de diffuseurs. Outre ses partenaires habituels, d’autres chaînes, en fonction de la zone géographique, ont également acquis les droits de retransmission de la plus prestigieuse compétition interclubs du continent.

Les abonnés des groupes New World, Canal+, BeIn Sports, Supersport, SABC et Azam Media pourront suivre le match en direct et en intégralité. Plusieurs chaînes européennes, telles que Sport TV (Portugal), Ziggo (Pays-Bas), Weddosport (Allemagne), Sport Klub (Pologne), Setanta et Sport 5, assureront également la diffusion.

Le coup d’envoi de cette finale tant attendue sera donné à 18h00 .