KPIT Technologies, multinationale indienne spécialisée dans la fourniture de services de recherche et développement en ingénierie aux entreprises du secteur automobile, vient de s’implanter en Tunisie. Elle a inauguré, ces derniers jours, à Sfax un centre d’ingénierie dédié au développement de logiciels dans le domaine des technologies de la mobilité avec comme ultime objectif réduire au maximum le coût de sa production.

Le centre est destiné à servir de plaque tournante pour l’ingénierie logicielle et l’innovation en matière de logiciels de propulsion, de développement de réseaux de véhicules et de domaines connexes, l’accent étant mis sur le soutien aux fabricants d’équipements d’origine (OEM) automobiles européens.

« Le centre de Sfax deviendra stratégique pour les équipementiers européens grâce à ses avantages en termes de localisation et de fuseau horaire. » — Anup Sable

D’après les informations qui ont accompagné cette implantation, la multinationale indienne se propose d’atteindre deux objectifs précis.

Le premier consiste à embaucher les meilleurs talents tunisiens en ingénierie logicielle, en leur offrant la possibilité de travailler sur des défis technologiques mondiaux complexes dans le domaine de la mobilité.

Cet objectif est en harmonie avec la nouvelle orientation de la Tunisie en matière d’attraction des investissements extérieurs. La présidente de l’Autorité tunisienne de l’investissement, Namia Ayadi s’est déclarée «fière de soutenir de tels projets transformateurs, qui favorisent l’emploi hautement qualifié, promeuvent le transfert de connaissances et renforcent l’intégration de la Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales».

Le deuxième objectif vise à tirer le meilleur profit de la proximité de ses clients parmi les équipementiers européens et à renforcer la capacité de KPIT à leur fournir des solutions de pointe en matière de logiciels, de conception de matériel et d’ingénierie de fabrication. Il n’est pas besoin de rappeler ici que depuis plus de 20 ans, KPIT est un partenaire stratégique des principaux équipementiers européens du secteur de la mobilité dont la plupart ont des filiales en Tunisie.

Selon le représentant de KPIT Technologies, Anup Sable « le centre de Sfax deviendra stratégique pour les équipementiers européens grâce à ses avantages en termes de localisation et de fuseau horaire, ce qui lui permettra de gagner en agilité et en envergure».

