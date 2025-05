La 16ᵉ édition du Prix Mustapha Azzouz de littérature enfantine a été officiellement lancée, avec une présentation assurée par Riadh Hajjej, Directeur Général de l’Arab Tunisian Bank (ATB). Cette distinction vise à promouvoir la création littéraire destinée à la jeunesse arabe et à valoriser le rôle fondamental de la lecture dans l’éveil culturel et intellectuel des enfants.

À travers ce prix, l’ATB entend soutenir les auteurs et illustrateurs qui s’adressent aux jeunes lecteurs avec des récits originaux, accessibles et porteurs de sens. L’objectif est double : nourrir l’imaginaire des enfants tout en contribuant à leur formation citoyenne et émotionnelle.

Plusieurs critères sont retenus par le jury pour sélectionner les œuvres candidates. L’originalité et la créativité arrivent en tête, afin d’offrir aux enfants des histoires inédites, stimulantes et captivantes. La qualité littéraire est également essentielle, avec une attention particulière portée au style, à la richesse du vocabulaire et à la cohérence narrative.

Autre exigence du concours : la pertinence éducative. Les ouvrages doivent contribuer à transmettre des valeurs humanistes, des savoirs utiles ou encore des compétences émotionnelles. Le contenu doit rester accessible, avec un niveau de langage et des thématiques adaptés à l’âge des lecteurs.

Enfin, pour les ouvrages illustrés, le jury évalue aussi la complémentarité entre texte et image. L’impact visuel, la qualité du dessin et l’harmonie graphique jouent un rôle clé dans l’attrait et la compréhension du récit.