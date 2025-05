La Tunisie connaît ce samedi une journée de transition météorologique. Le ciel, généralement peu nuageux, laisse présager l’installation progressive de conditions estivales.

Les vents souffleront principalement du secteur nord sur les régions du nord et du centre du pays, et du secteur est sur le sud. Leur intensité restera faible à modérée, mais une légère intensification est attendue dans l’après-midi sur le sud, pouvant rendre la navigation maritime un peu plus agitée sur ces zones.

Côté températures, le contraste reste notable entre les différentes régions. Les zones côtières et les hauteurs bénéficieront de températures maximales comprises entre 25 et 30 degrés Celsius, offrant un climat agréable. En revanche, l’intérieur du pays verra le mercure grimper, avec des maximales oscillant entre 31 et 35 degrés Celsius, marquant le début de l’augmentation des températures caractéristique de la saison chaude.