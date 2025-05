Echoes of a Journey Est une exposition consacrée à Hammadi Ben Saad, une figure marquante de la scène artistique contemporaine tunisienne.

À travers un parcours jalonné de plusieurs années de création, cette exposition

propose une immersion dans l’univers visuel et poétique de l’artiste, révélant les strates d’un langage plastique en constante évolution.

Conçu comme un voyage dans le temps, ce parcours présente les différentes périodes de la carrière de Ben Saad, mettant en lumière les mutations de sa démarche, les expérimentations techniques et les thématiques récurrentes qui traversent son œuvre.

techniques et les thématiques récurrentes qui traversent son œuvre.

Hammadi Ben Saad, artiste voyageur, il a séjourné et exposé en France, Suisse, Belgique, Pays-Bas, ÉtatsUnis… Ces expériences ont renforcé son regard libre et l’ont conduit à élaborer une démarche affranchie des modes et des injonctions culturelles, qu’elles soient issues de la tradition ou de la modernité.