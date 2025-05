En ce qui concerne le nombre des candidats à l’examen du baccalauréat session 2025, La section “Économie et gestion” occupe le premier rang avec 32 %, suivie par la section “Sciences expérimentales” avec 20%, puis la section “Lettres” avec 18%, la section “Sciences techniques” avec 14%, la section “Informatique” avec 10%, et enfin la section “Mathématiques” avec 5%, a indiqué vendredi le ministre de l’Éducation, Nourredine Nouri, lors de la conférence de presse tenue vendredi au siège du ministère sur les examens nationaux.

Il a indiqué que le nombre des candidats a connu cette année une augmentation de 11 602 candidats par rapport à la session 2024 (140 206 candidats au total).

Il a également précisé que la section “Sport” a enregistré cette année le taux de participation le plus faible avec seulement 1 %, et connait la participation du candidat les plus âgé cette année (74 ans). Le plus jeune candidat (17 ans), est inscrit en section “Informatique”.

Le ministre a, par ailleurs, affirmé que le ministère a mobilisé une équipe de 146 967 agents et cadres travaillant jour et nuit pour assurer le bon déroulement des examens.

Il a précisé dans ce contexte que le ministère a organisé une session de formation à l’intention de tous les responsables chargés de la surveillance des examens, afin de les informer des dernières technologiques utilisées dans les tentatives de triche. Il a appelé tous les candidats à éviter de telles pratiques, vouées à l’échec.

Le ministre a également mis en garde contre les tentatives visant à perturber le bon déroulement des examens, telles que la publication des sujets d’examen sur les réseaux sociaux la veille des épreuves, soulignant que le ministère a mis en place des mesures spécifiques pour garantir le secret et la sécurité des sujets du bac.

À noter que 151 808 élèves passeront la session principale du baccalauréat 2025, dont 125 515 élèves des établissements publics, 18 351 d’établissements privés, et 7 942 candidats libres.