Ce vendredi, selon l’Institut National de la Météorologie (INM), le temps sera généralement dégagé à légèrement nuageux sur la majeure partie du territoire tunisien. Les températures afficheront une nette différence selon les régions : elles oscilleront entre 23°C et 28°C sur les régions côtières et les hauteurs, tandis que le thermomètre indiquera entre 29°C et 34°C dans le reste du pays.

Le vent soufflera du nord sur les régions nord et centre du pays et de l’est dans le sud, avec une intensité relativement forte près des côtes Est et dans le sud, et modérée à faible ailleurs.

Quant à l’état de la mer, elle sera très agitée à agitée sur les côtes Est, moutonneuse au nord, et peu agitée sur les autres côtes.