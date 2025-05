En dépit de cette atmosphère de précarité, de frustration et d’impuissance qui règne dans le pays, il y a, de temps en temps, des informations heureuses qui surgissent et viennent nous embaumer le cœur.

Le récent classement de la Tunisie à la 2ème place des pays africains les mieux préparés au développement des talents en intelligence artificielle, juste après l’Afrique du sud, est indéniablement une très très bonne nouvelle en raison de sa grande qualité stratégique et de son effet multiplicateur sur le développement futur du pays.

C’est un signe d’un grand espoir. Il vient illustrer de manière éloquente que malgré les difficultés par lesquelles la Tunisie est passée, le pays est sur la bonne voie, celle du progrès et de la maîtrise de l’Intelligence artificielle (IA) dont le monde entier ne jure que par elle.

Pour revenir au classement de l’indice de préparation en intelligence artificielle pour l’Afrique connue sous l’appellation anglicane « AI Talent Readiness Index for Africa 2025 », ce classement, publié fin mai courant, évalue la capacité des 54 pays du continent à développer, retenir et déployer des talents en IA, en se basant sur 20 indicateurs tels que le pourcentage de développeurs Web par million d’habitants, le nombre d’établissements d’enseignement supérieur offrant des formations en IA et en « machine learning » (ML), le pourcentage des diplômés du supérieur dans la main-d’œuvre totale, le taux de pénétration d’Internet, l’adoption d’une stratégie nationale de développement de l’IA, le taux d’électrification, la qualité des réglementations dans le domaine de la protection des données.

Au plan nord africain, la Tunisie devance l’Egypte (3ème), l’Algérie (8ème) et le Maroc (9ème).

L’Afrique du Sud obtient un score de 52,15 points sur un total de 100, grâce notamment à ses bonnes performances dans les piliers des « compétences numériques » (1er rang à l’échelle continentale) et « données & infrastructures » (2e rang).

Les meilleures performances de la Tunisie

La Tunisie et l’Egypte occupent ex aequo le deuxième rang, avec un score de 51,80 points. La Tunisie, le plus petit pays du Maghreb doit essentiellement son rang, à sa première place à l’échelle africaine dans le pilier « données & infrastructures », tandis que l’Egypte réalise ses meilleures performances dans le pilier « compétences numériques » (2e rang à l’échelle africaine).

Autre performance de pointe de la Tunisie :la densité de développeurs. Elle est élevée en Tunisie qui compte 4120 développeurs par million d’habitants, suivie du Maroc (1345), l’Egypte (1224) et l’Algérie (477).

Ces acquis numériques qui ne sont pas visibles à l’œil nu

La Tunisie doit également sa 2ème place à la faveur de plusieurs autres leviers et réalisations.

Au nombre de ceux-ci figurent en bonne place : une volonté politique claire perceptible à travers la mise au point d’une stratégie nationale de l’Intelligence Artificielle (2021-2025), cette même stratégie qui positionne l’IA comme un levier de croissance économique et d’inclusion sociale.

Par ailleurs, des partenariats public-privé (soutien de la CDC, bras financier de l’Etat aux startups) sont établis pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique.

Point d’orgue de cette politique volontariste, la digitalisation des services publics avec des plateformes comme Evax, E-Bawaba, ou encore la simplification projetée des démarches administratives en ligne.

“La Tunisie a désormais les moyens et outils pour jouer le rôle de hub régional pour le développement de partenariats win-win en matière d’intelligence artificielle.”

Cette volonté politique est concrétisée par l’élaboration de réformes structurelles et la mobilisation d’ investissements ciblés pour faire émerger un écosystème numérique fondée sur l’innovation, une Infrastructures TIC de qualité (un taux de pénétration d’internet supérieur à 66 %), adoption des normes de téléphone mobile (4G et 5G), accès généralisé à l’électricité (taux d’électrification proche de 100 %), mise en place d un écosystème technologique dynamique :technopôles actifs (El Ghazala, Sfax, Sousse), des incubateurs spécialisés en tech, une vague de startups IA émergentes, et un réseau croissant de développeurs, ingénieurs data, et experts machine learning.

AI Talent Readiness Index for Africa 2025 a cité d’autres acquis accomplis par la Tunisie en matière de promotion de l’économie numérique. Il s’agit principalement de la formation par milliers chaque année d’ingénieurs en informatique et l’intégration dans les programmes académiques l’initiation à l’IA, data science, cloud computing …

Cela pour dire au final que par delà ces éclairages sur les arguments qui justifient cet excellent classement de la Tunisie au 2ème rang des pays africains les mieux préparés les mieux préparés au développement des talents en intelligence artificielle, nous pensons que la Tunisie a désormais les moyens et outils pour jouer, entre l’Europe et l’Afrique, le rôle de hub régional pour le développement de partenariats win win en matière d’intelligence artificielle et d’autres technologies de pointe (centre de données…).

Abou SARRA