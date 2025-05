Une soirée culturelle et artistique intitulée “Festival de la musique et de la gastronomie du Pakistan” a été organisée, mercredi soir, au Centre des Arts, de la Culture et des Lettres, Ksar Saïd, à Tunis.

Des diplomates, des artistes, des représentants des médias et des membres de la communauté pakistanaise en Tunisie étaient réunis lors de cette soirée exceptionnelle organisée par l’ambassade du Pakistan à Tunis. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la célébration du 67ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Pakistan et la Tunisie.

“Le festival de la musique et de la gastronomie du Pakistan” célèbre les relations entre Tunisie et le Pakistan à travers les arts culinaires pour un dialogue inédit entre les sens et les âmes. Cette manifestation vise à renforcer les échanges culturels entre les deux pays et leurs relations bilatérales basées sur les valeurs partagées, la bonne volonté mutuelle et les affinités culturelles profondément enracinées.

A cette occasion, l’ambassadeur du Pakistan à Tunis, Javed Ahmed Umrani, a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné la fraternité durable entre les deux pays et l’engagement à renforcer les relations bilatérales, sous la direction du président de la république Kaïs Saïed et du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif.

Une belle performance musicale qui transcende la langue et la culture a été donnée par le groupe de rock soufi pakistanais “Sawaal Band”, venu de Lahore, suivie d’une prestation de Haythem Lahdhiri, chanteur d’opéra qui excelle également dans le répertoire tunisien et arabe.

Le répertoire de Sawaal Band comprend des compositions originales et des interprétations puissantes de la musique soufie qawalis. Ce groupe met en vedette du rock avec du soufi grâce à sa chanteuse talentueuse Iqra Arif avec son partenaire multi-instrumentiste le guitariste Faraz Siddiqui.

Fondé en 2015, Sawal band est assez populaire au Pakistan et à l’étranger pour sa musique fusion de pop et rock soufi. Ce groupe est dirigé par les musiciens Faraz Siddiqui, Muhammad Nadeem et Iqra Arif, tous diplômés du prestigieux National College of Arts (NCA) du Pakistan.

Les deux performances ont offert une ballade sonore dans la musique arabe et méditerranéenne et le qawali, un genre musical assez populaire au Pakistan.

Ce voyage artistique et culinaire a pris fin par une dégustation des plats présentés par le célèbre chef cuisinier Muhammad Razzaq. Basé à Athènes, en Grèce, où il dirige trois restaurants, le chef Razzaq est un grand spécialiste de la cuisine pakistanaise authentique.

Les invités ont eu droit à une variété de plats du riche patrimoine culinaire pakistanais dans le cadre d’une soirée placée sous le signe du partage et de la diversité culturelle et artistique.