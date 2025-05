L’Association Tunisienne pour la Promotion de la Critique Cinématographique (ATPCC) et l’École Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma de Gammarth (ESAC) organisent un séminaire-atelier sur la critique cinématographique, les 30 et 31 mai 2025 à Gammarth.

Ce séminaire réunira critiques, journalistes et chercheurs pour échanger sur les défis du secteur et former une nouvelle génération de critiques engagés.

Selon la page officielle de l’ATPCC, cet événement vise à promouvoir une critique rigoureuse et engagée, loin des simples comptes-rendus promotionnels, dans un contexte où le cinéma tunisien se positionne comme espace de mémoire, de dialogue et de résistance.

Des discussions, masterclass, débats et présentations d’ouvrages permettront d’aborder les enjeux actuels de la critique en Tunisie, ses obstacles, ses espaces d’émergence et son rôle dans le dialogue entre œuvres et société.

Un atelier intitulé “Écrire la critique cinématographique” offrira aux participants des exercices pratiques encadrés par des experts, autour de 15 courts-métrages tunisiens produits entre 2010 et 2024.

Les textes issus de cet atelier feront l’objet d’une publication, contribuant ainsi à enrichir le paysage critique tunisien.