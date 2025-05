Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé hier mercredi un financement de 125,16 millions de dollars, incluant une subvention de 17,16 millions de dollars du Fonds de lutte contre les pandémies, pour soutenir le Projet de renforcement du système de santé en Tunisie.

Cette initiative vise à améliorer l’accès à des services de santé résilients, de haute qualité et réactifs sur l’ensemble du territoire tunisien, selon un communiqué de la Banque mondiale.

Le projet ambitionne d’améliorer le niveau de préparation nationale face aux pandémies et aux soins d’urgence, de moderniser les services de soins de santé primaires, et de renforcer la gouvernance et la digitalisation du système de santé publique. Il s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de santé tunisienne, axée sur l’amélioration de l’accès aux soins et la priorisation des services préventifs.

L’initiative s’articule autour de trois composantes interconnectées. La première vise le développement d’approches “Une seule santé” avec amélioration des infrastructures des laboratoires et de la santé publique pour assurer une surveillance continue et une intervention rapide. La deuxième composante porte sur la réorganisation des services de santé communautaires via le renforcement de la médecine familiale, l’adaptation des capacités des structures aux besoins, et l’extension de la télémédecine et des dossiers médicaux électroniques. La troisième composante concerne l’amélioration des soins urgents et de l’infrastructure hospitalière, notamment par la modernisation des flottes d’ambulances, la mise en place de systèmes de géolocalisation, et l’optimisation du triage des patients.

Le projet cible l’ensemble de la population tunisienne en améliorant l’accessibilité aux soins intensifs, aux services d’urgence et aux interventions hospitalières. Il bénéficiera directement aux professionnels de santé en première ligne en renforçant leur formation en surveillance des maladies, épidémiologie de terrain et systèmes numériques.

Selon Alexandre Arrobbio, chef du bureau de la Banque mondiale en Tunisie, ce projet s’appuie sur un partenariat solide qui a donné des résultats significatifs durant la crise du COVID-19. Il sera réalisé en étroite collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Yassine Kalboussi, expert en santé à la Banque mondiale et chef de l’équipe du projet, a souligné que cette initiative contribuera à la transformation technologique et structurelle du système de santé, particulièrement dans les régions mal desservies.