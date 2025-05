Incendie à l’usine TIFERT de Skhira : la ministre de l’Industrie annonce l’ouverture d’une enquête

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub, s’est engagée à ouvrir une enquête concernant l’incendie qui s’est déclaré, mercredi matin, dans l’unité de réfrigération de la Société Tuniso-Indienne des Engrais (TIFERT), située dans la délégation de Skhira(gouvernorat de Sfax).

La ministre s’est rendue sur les lieux de l’incendie, survenu à 10h44, pour constater les dégâts et s’enquérir de l’état de santé des employés et cadres de la société, selon un communiqué publié mercredi, par le département de l’Industrie.

Accompagnée du Gouverneur de la région, Mohamed El Hajri, la ministre a salué les efforts des équipes techniques de la société TIFERT, qui ont su réagir rapidement et efficacement, ce qui a permis d’éviter la propagation du feu et faciliter l’intervention de la protection civile qui a maîtrisé totalement l’incendie à 11h30.

Le département de l’industrie a affirmé son engagement à assurer la sécurité des travailleurs ainsi que la protection des différentes unités de production et équipements tout en appelant toutes les parties à respecter les mesures de sécurité et de prévention des incendies et à renforcer les systèmes de prévention.