La Tunisienne Ons Jabeur (36e mondiale) a accusé ce mardi les organisateurs de Roland-Garros et Amazon Prime de marginaliser les matchs féminins en les excluant des séances en soirée, qui bénéficient d’une audience plus importante. En effet, les matchs des femmes sont absents des nocturnes du tournoi du Grand Chelem disputé sur terre battue depuis près de deux ans.

Le dernier match de simple féminin à avoir été programmé sous les projecteurs du court Philippe-Chatrier était celui du quatrième tour entre Aryna Sabalenka et Sloane Stephens, le 4 juin 2023. Un seul match en soirée est programmé à Roland-Garros (cette année, il ne commence pas avant 20h15, heure locale) et est diffusé exclusivement sur la plateforme Amazon Prime.

Après sa défaite au premier tour de Roland-Garros, la joueuse tunisienne a déclaré : “En Europe, c’est dommage que cela arrive pour le sport féminin en général. Pas seulement le tennis, mais globalement.”

Et Jabeur d’ajouter : “J’espère que les responsables, quelle que soit la personne qui prend cette décision, entendront cette demande. Je ne pense pas qu’ils aient des filles, parce que je ne crois pas qu’ils voudraient que leurs filles soient traitées ainsi.”

Pour la tenniswoman tunisienne “C’est un peu ridicule. Ils ne diffusent pas le sport féminin, ils ne montrent pas le tennis féminin, et ensuite ils disent que les spectateurs regardent surtout les hommes. Bien sûr qu’ils regardent plus les hommes, parce que vous diffusez plus les hommes. Tout est lié.”

Le président de la Fédération française de tennis, Gilles Moretton, avait défendu les choix de programmation du tournoi, déclarant lundi que “le meilleur match” était sélectionné pour la nocturne.