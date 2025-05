La galerie d’art Archivart organise deux événements, un talk (une conversation) et un workshop, autour des pratiques curatoriales en Afrique, animés par la commissaire d’exposition de renommée internationale N’Goné Fall, également experte en ingénierie culturelle. Ces rencontres se tiendront les 3 et 4 juin 2025 à Tunis et offriront un éclairage sur les dynamiques artistiques du continent.

Le premier événement, un talk intitulé “Curating Africa : récits, territoires et imaginaires”, aura lieu le mardi 3 juin de 17h30 à 20h00 à Selma Feriani Gallery, offrant un temps d’échange qui mettra en lumière le parcours de N’Goné Fall, sa vision du rôle du commissaire dans les contextes africains contemporains, ainsi que les enjeux liés aux écosystèmes artistiques du continent. Commissaire générale de la Biennale de Dakar, elle reviendra également sur cette expérience phare à travers une étude de cas. La discussion sera modérée par Wafa Gabsi et Selma Feriani, et se conclura par un échange avec le public.

Le lendemain, mercredi 4 juin, un workshop se tiendra de 14h00 à 18h00 à Archivart. Ce second rendez-vous propose une immersion approfondie dans les méthodologies curatoriales et les stratégies de développement culturel sur le continent africain. Il s’adresse aux professionnels du secteur culturel, aux artistes, jeunes commissaires et chercheurs intéressés par la mise en œuvre de projets curatoriaux ancrés dans les réalités africaines. Le programme abordera notamment les processus de conception d’exposition, l’ingénierie culturelle appliquée, les stratégies de financement et de partenariat, ainsi qu’une étude de cas consacrée à la Saison Africa2020. L’atelier se poursuivra par une session interactive, permettant aux différents participants de présenter leurs projets et de les discuter.

Ces deux événements se veulent un espace d’échange et de réflexion collective sur les pratiques curatoriales africaines, en lien avec les récits, les territoires et les imaginaires.