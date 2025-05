La 4ème édition du Forum International de la Responsabilité Sociétale des Entreprises -RSE (CSR Power Forum), sera organisé les 28 et 29 mai courant à Tunis, sous le thème “Repenser la stratégie RSE/ESG à l’ère de l’intelligence artificielle ».

Prendront part à ce Forum, des experts nationaux et internationaux, des entreprises publiques et privées, des institutions étatiques, des organisations internationales, des jeunes innovateurs… pour discuter des enjeux et des opportunités offertes par l’intelligence artificielle, en vue de réviser les stratégies de la RSE et les politiques environnementales, sociales, et de Gouvernance (ESG) des entreprises.

Ainsi, les participants débattront, en plénières, des enjeux liés à la gestion du capital humain, à la finance durable, au marketing responsable, ainsi qu’à la transition énergétique et celle industrielle de 4.0 à 5.0, dans un monde en perpétuelle mutation.

Des ateliers de réflexion seront axés sur des thèmes variés, dont la cybersécurité et la résilience, le développement régional et la responsabilité des entreprises…

Par ailleurs, les lauréats du concours CSR Awards et les trois meilleures solutions innovantes proposées par les jeunes équipes ayant participé au Hackathon IA/RSE/ESG seront honorés, à cette occasion.

Il est à rappeler que le Forum International de la RSE 2025, sera organisé par CSR Power Forum, en partenariat avec la Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurance (FTUSA), Ernst & Young (EY Tower), le conseil bancaire et financier (CBF), l’Association tunisienne pour l’intelligence artificielle (ATIA) et la chambre régionale des femmes cheffes d’entreprise de l’Ariana (CRFCE).