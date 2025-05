Tunisie–Mauritanie : 40 entreprises tunisiennes en mission économique à Nouakchott

Une délégation de 40 hommes d’affaires tunisiens actifs dans des secteurs tels que les industries alimentaires, les équipements médicaux, les matériaux de construction et les travaux publics, les services numériques, a pris part au forum économique Tuniso-mauritanien tenu à Nouakchott en Mauritanie, le 26 mai 2025, sur le thème « Partenariat efficace et durable ».

D’après le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), des rencontres B2B et des visites de terrain à des entreprises et structures mauritaniennes seront également organisées au profit de la délégation tunisienne, les 27 et 28 mai 2025, dans l’objectif d’explorer les opportunités de partenariat et de coopération économiques.

Ce forum organisé par le CEPEX et l’Ambassade de Tunisie à Nouakchott, en collaboration avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie (CCIAM), vise à renforcer le partenariat économique entre les deux pays et à élargir les horizons de la coopération bilatérale, en soutenant les échanges commerciaux et en encourageant l’investissement commun dans les secteurs à forte valeur ajoutée.

Plus de 200 acteurs économiques mauritaniens ont participé à ce forum qui a été officiellement ouvert par le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid et la ministre mauritanienne du Commerce et du Tourisme, Zeinebou Mint Ahmadnah.

Dans son discours d’ouverture, Abid a indiqué que le volume des échanges commerciaux entre la Tunisie et la Mauritanie a atteint environ 21 millions de dollars en 2024, soulignant que les exportations tunisiennes vers la Mauritanie concernent essentiellement, les produits pharmaceutiques, les matériaux de construction, les produits électriques et plastiques et les produits agroalimentaires , alors que la Tunisie importe de la Mauritanie des matières premières et des produits halieutiques.

Il a fait remarquer que le volume d’échanges reste en deçà des attentes et ne reflète pas le potentiel économique et les ressources disponibles dans les deux pays, d’où l’importance de conjuguer les efforts des secteurs public et privé et des structures d’appui pour augmenter ce volume et élargir la liste des produits échangés.

Il a également appelé à se concentrer sur les secteurs prometteurs, tels que les industries alimentaires, les industries pharmaceutiques, les services numériques, les technologies de l’information, les grands projets d’infrastructure, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur et le tourisme médical, pour favoriser une croissance économique durable et renforcer la sécurité alimentaire dans la région.

Pour sa part, la ministre mauritanienne a souligné que le forum intervient à un moment où le pays connaît des développements prometteurs, grâce à la diversité de ses ressources naturelles (produits de la pêche, minéraux, énergies renouvelables…), ainsi qu’à sa position stratégique en tant que porte d’entrée entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne.