Le Centre d’Art B7L9 présente “Aisha”, première exposition en Tunisie et en Afrique de la photographe et cinéaste yéménite-égyptienne-américaine Yumna Al-Arashi, qui ouvrira ses portes le 30 mai 2025, suivie du lancement du livre portant le même titre.

Pour la première fois, l’ensemble de l’étage supérieur du centre sera entièrement transformé en un espace où le public sera invité, jusqu’au 31 juillet 2025, à découvrir l’héritage, la mémoire et l’identité à travers l’art ancestral et symbolique du tatouage féminin.

“Aisha”, première monographie d’Al-Arashi, en hommage à la mémoire de son arrière-grand-mère, est le fruit d’un voyage de trois ans à travers l’Afrique du Nord, des montagnes de Dahar, dans le sud tunisien, jusqu’au massif de l’Atlas, au Maroc. En quête du sens des tatouages qui ornaient le corps de son arrière-grand-mère, l’artiste explore les traces d’une tradition matriarcale marquée par le silence et la résilience.

Rassemblant l’intégralité des images prises au cours de son périple, ce premier livre de la photographe et cinéaste Yumna Al-Arashi rend hommage, à travers 392 pages et 320 photographies en couleurs, à la lignée de femmes dont elle est issue, des femmes originaires du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord qu’elle a rencontré et photographié : toutes debout, assises, regardant, se déplaçant et riant avec assurance et joie.

“Aisha” comporte également des écrits et des poèmes d’Al-Arashi dans lesquels elle évoque les souvenirs de son arrière-grand-mère.

L’artiste et auteure évoque aussi les archives coloniales, les récits transmis entre générations et les questions liées à l’identité des femmes arabes dans des sociétés marquées notamment par le patriarcat.