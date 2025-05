F2SPH 2025 à Tunis : IA, biodiversité et climat au cœur d’un partenariat afro-européen

La première édition du Forum Sciences et Société : Partenariats et Horizons pour un Développement Durable (F2SPH’2025) a démarré ce lundi à la Cité des Sciences de Tunis, réunissant des experts de 20 pays africains et européens autour du thème « Biodiversité, Changement climatique et Intelligence artificielle ».

Ce forum de deux jours, organisé par la Cité des Sciences de Tunis en partenariat avec l’Institut français de Tunisie et sous l’égide du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, vise à exploiter le potentiel transformateur de l’intelligence artificielle pour répondre aux défis environnementaux contemporains.

L’événement ambitionne de créer un réseau afro-européen d’experts et de lancer des projets concrets de coopération régionale, tout en formulant des recommandations destinées aux décideurs politiques et scientifiques pour lutter contre les changements climatiques.

Selon Fathi Zagrouba, directeur général de la Cité des Sciences, le forum permettra d’échanger expertises et expériences pour aboutir à une série de recommandations pratiques. « L’objectif est de créer un réseau afro-européen d’experts et partenaires, ainsi que de lancer des projets concrets de coopération régionale », a-t-il déclaré.

Azaiez Aouled Belgacem, expert en gestion durable des terres à l’Institut des régions arides (IRA), a tiré la sonnette d’alarme sur la dégradation continue de la biodiversité en Tunisie. Il a plaidé pour le développement d’une stratégie nationale intégrant l’IA afin de renforcer l’efficacité des mesures environnementales.

De son côté, Amor Mtimet, expert en science des sols, a pointé la sous-exploitation des terres tunisiennes, malgré les budgets considérables alloués depuis des décennies à l’amélioration de leur productivité et de leur résistance à l’érosion. Il a appelé à une mobilisation collective pour des solutions plus efficaces.

Mourad Belassoued, chef de cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a réaffirmé l’engagement du département à soutenir les recherches scientifiques prioritaires, notamment celles liées à la lutte contre les changements climatiques, à travers le financement et l’encadrement des projets.

La première journée s’achèvera par une soirée astronomique avec une conférence intitulée « Le ciel numérique : analyse des données et intelligence artificielle ».