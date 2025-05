La Bourse de Tunis annonce la publication de son premier Rapport de Reporting ESG (Environnement, Social et Gouvernance) au titre de l’exercice 2024. À travers cette initiative, la Bourse de Tunis confirme sa volonté d’être un acteur majeur dans l’ancrage des pratiques ESG au sein du marché financier tunisien.

Ce rapport s’inscrit dans la continuité de l’adhésion de la Bourse de Tunis à l’Initiative des Bourses Durables (Sustainable Stock Exchanges – SSE) des Nations Unies et fait suite à la publication en 2021 du Guide de Reporting ESG, en collaboration avec le Conseil du Marché Financier.

A travers la publication de son propre Rapport de Reporting ESG, la Bourse de Tunis continue de jouer son rôle de locomotive auprès des sociétés et particulièrement cotées en Bourse et à l’ensemble des parties prenantes du marché de capitaux, en illustrant par la pratique ce qu’elle promeut à travers ses outils et accompagnements.

Ce rapport met en lumière les actions concrètes menées, la démarche alignée avec les standards internationaux tels que le Global Reporting Initiative (GRI) et les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.

Enfin, Il est important de noter que l’adoption de cette démarche volontaire de divulgation extra-financière, s’accélère dans notre écosystème tunisien, ce qui plaide pour une vitesse plus rapide de notre règlementation.

Voici le rapport complet