La FIPA, agence dédiée à l’attraction des investissements étrangers en Tunisie et tunisiens à l’étranger va célébrer le 20 juin, son 30éme anniversaire “au service de l’attractivité économique de la Tunisie”.

Créée au mois de juin 1995, l’Agence de promotion de l’investissement extérieur entend montrer que les “30 ans de la FIPA ont été marqués par des évolutions significatives en termes d’entreprises étrangères installées mais également par la contribution de ces entreprises à créer davantage d’emploi qualifiés, notamment dans les régions de l’intérieur”.

“Avec une contribution de plus de 80% dans les exportations de produits industriels, les entreprises étrangères auraient permis le positionnement de la Tunisie comme acteur majeur au niveau de certains secteurs dont notamment les composants automobiles, électriques, électroniques et aéronautiques. La Tunisie se classe, ainsi, dans le top 3 des pays africains exportateurs de composants vers les trois pays européens à forte concentration de constructeurs : France, Allemagne et Italie”.

Selon l’Agence, grâce à un effort de ciblage, les activités de FIPA visant à «promouvoir la Tunisie comme destination favorable aux investissements étrangers», auraient contribué à une transformation de la structure sectorielle des IDE, d’où l’émergence du secteur des composants automobiles, électriques et électroniques comme premier secteur récepteur d’IDE devançant le secteur textile, premier secteur industriel exportateur. C’est, également, le secteur le plus représentatif des grands acteurs mondiaux : européens, américains, japonais et coréens.

Pour la FIPA, l’objectif pour les prochaines années “serait d’attirer des IDE permettant un positionnement de leader sur l’ensemble des chaînes de valeur des secteurs des composants automobiles et aéronautiques et du textile technique. Des secteurs fort maîtrisés par les compétences tunisiennes et bien encadrés par un écosystème innovant et à l’affût des progrès”.

C’est, ainsi, que les investissements internationaux en Tunisie ont atteint au terme de l’année 2024, le montant de 2956,6 millions de dinars (MD), en nette augmentation de 16,7%, par rapport à 2023, de 33,1%, en comparaison avec 2022 et de 57,5% par rapport à 2021. Les industries manufacturières ont généré 61,1% de total des IDE, suivies par l’énergie 23,7% et les services 14,3%.

L’industrie automobile tunisienne continue de tirer la croissance des flux des IDE entrants. En effet, Ils sont cinq grands opérateurs du secteur automobile à avoir démarré des extensions de leurs sites opérationnels en 2024, pour une valeur estimée à 1000 MD.

Le flux des IDE hors énergie enregistré au cours de l’année 2024, a permis de réaliser 856 opérations d’investissement d’une valeur totale de 2220,8 MD, avec la création de 15 681 nouveaux postes d’emplois.

Dans une précédente déclaration à l’agence TAP, Hatem Soussi, directeur central à la FIPA, a indiqué que ces résultats sont le fruit d’un plan d’action adapté au plan de développement établi par le ministère de l’économie et de la planification pour la période 2023-2025 et aux objectifs de la stratégie industrielle à l’horizon 2035.

“Les objectifs fixés étaient d’attirer 2 820 MD d’investissements extérieurs en 2024, 3 400 MD en 2025 et 4 000 MD à l’horizon de 2026”.

Selon le responsable, “les chiffres positifs enregistrés en 2024 sont, également, le résultat de la poursuite des réformes économiques et des avantages préférentiels accordés aux investisseurs étrangers outre l’adoption par la FIPA d’un plan de communication basé sur le contact direct avec les grandes entreprises internationales”.

“La FIPA mise sur six secteurs prioritaires pour inciter les grandes entreprises internationales à investir en Tunisie, à savoir, les composants automobiles, les composants aéronautiques, l’économie numérique, les industries agroalimentaires, le textile et l’habillement et les industries pharmaceutiques”.

“Les perspectives pour 2025 sont encourageantes, avec une augmentation du nombre de visites d’investisseurs étrangers en Tunisie et on prévoit près de 400 contacts directs avec des entreprises internationales, dont au moins 10 % devraient aboutir à des déclarations d’investissement”, a-t-il assuré.