L’ouvrage “Histoire orale des Instituts Pasteur. Parler de science au Maghreb », paru en 2022 aux éditions IRMC/Nirvana, a remporté la prix Ibn Jazzar 2025, pour la distinction et l’excellence dans le domaine des sciences de la santé.

Le prix Ibn Jazzar a été créé en 2023 à l’initiative de la Faculté de Médecine Ibn El Jazzar de Sousse, l’Association des médecins de Kairouan et le programme MED 21 qui regroupe 22 prix destinés à promouvoir l’excellence et la coopération en Méditerranée et dans le reste du monde. Ce prix est baptisé au nom du célèbre médecin arabe originaire de Kairouan, Ibn Al Jazzar, de son nom complet Abū Jaʿfar Ahmad ibn Ibrāhīm ibn Abī Khālid ibn al-Jazzār al-Qayrawani (878-980).

La remise du prix est prévue ce vendredi 23 mai à la Faculté de médecine Ibn El Jazzar de Sousse, a annoncé l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC).

“Histoire orale des Instituts Pasteur” est un ouvrage collectif de 300 pages qui a bénéficié du concours du CNRS et de l’Institut Pasteur de Tunis.

Résumé : En 2012, médecins, laborantins, historiens et sociologues se sont réunis à l’Institut Pasteur de Tunis pour parler de science au Maghreb. Le présent ouvrage redonne vie à ces riches discussions. Le récit, richement illustré, plus critique et drôle que l’histoire officielle, convie le lecteur dans l’intimité des laboratoires où les communautés scientifiques du Maghreb s’activent au sein de la compétition mondiale.

Cet opus a été réalisé sous la direction d’Anne-Marie Moulin, Anne Marie Moulin est philosophe et médecin au laboratoire SPHERE du CNRS (Sciences Philosophie Histoire).

Plusieurs spécialistes tunisiens et étrangers ont apporté leur contributions dans cet ouvrage : Hechmi Louzir, Pierre-Noël Denieuil, Valéry Freland, Patrick Thonneau, Amel Aouij, Fadila Boulahbal, Jean-Pierre Dedet, Alexis Combaras, Maurice Huet, Claire Fredj, Koussay Dellagi, Marie-Françoise Kennou, Mohamed Hassar, Anne-Marie Moulin, Mohamed Tazir, Amor Chadli, Nacer Bayar, Lotfi Ben Zakkour, Farouk Ben Osman, Abdeljelil Ghram, Mohamed El Ayeb, Samir Boubaker, Souad Hajjem, Zakaria Ben Lasfar, Benoît Gaumer, Yannick Leroux, Hamza Saddem, Kmar Bendana, Habib Belaïd, Kmar Ben Nefissa, Ali Mhenni, Sonia Ben Hadj Hassen, Hichem Ben Hassine, Barkahoum Ferhati et Raja Ayachi.