Prix COMAR D’OR 2025 : « Ecris, tu seras aimé des dieux » de Mahdi Hizaoui

Commentaire du jury pour le roman en langue française

« Le narrateur, alter ego de l’auteur, traîne un regard désabusé sur les êtres, les phénomènes et les choses. Sa vision du monde, aux accents philosophiques et aux tons ternes, donne lieu à réflexion d’ordre existentiel et ontologique, tout à la fois sévère, insolente et drôle. »

Édition : ARABESQUES

Prix Spécial du Jury 2025 : « LE VERT ET E BLEU » de Abdellatif Mrabet

Commentaire du jury pour le roman en langue française

« Ce roman, structuré selon la technique de la mise abyme, met en scène un militant écologiste qui rentre au pays pour réaliser son projet et son rêve : entretenir avec passion la terre de ses parents située au cœur de l’oasis maritime de Gabès, pour la sauvegarde de laquelle il se dévoue corps et âme. »

Édition : Contraste Éditions

Prix Découverte 2025: « Écoute-moi ma fille » de Houda Mejdoub

Commentaire du jury pour le roman en langue française

« À travers les récits entrecroisés de plusieurs personnages appartenant à trois générations, l’auteure analyse les relations complexes au sein de la famille, où les malentendus, les secrets et les non-dits n’interdisent pas l’amour qui triomphe. »

Édition : ARABESQUES