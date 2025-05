Le télétravail serait bénéfique pour la santé physique et mentale des employés. En effet, selon une étude menée par des chercheurs de l’université d’Australie-Méridionale, la qualité et la durée du sommeil, ainsi que l’alimentation et le bien-être général des employés, s’améliorent lorsqu’ils travaillaient à distance.

D’après les chercheurs, le fait de ne pas être obligé de prendre le transport en commun ou de se déplacer en voiture dans les embouteillages réduit le stress de l’employé.

Ainsi, le travailleur commence sa journée de manière plus détendue, aussi bien physiquement que mentalement.

Sur le plan nutritionnel, le télétravail permettrait également de bénéficier d’une meilleure qualité de repas équilibré et diversifié ce qui a des effets positifs sur la santé physique de l’employé.

Les chercheurs précisent que c’est surtout le télétravail choisi qui a l’impact le plus positif sur le bien-être.

Le télétravail peut entraîner un isolement social et enfermer la personne dans un environnement qui ne change jamais essentiellement lorsqu’il est imposé.