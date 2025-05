Renforcer la compétitivité et l’innovation des PME tunisiennes sur les chaînes de valeur exportatrices prioritaires, en favorisant l’investissement, la durabilité et l’exportation : tel est l’objectif de la journée de sensibilisation et d’accompagnement organisée jeudi 22 mai 2025 à Tunis.

La BH Bank, en partenariat avec la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’appui financier de l’Union européenne (UE) dans le cadre du programme « Trade and Competitiveness Programme (TCP) », œuvre à soutenir les PME afin de stimuler les exportations, développer le commerce et renforcer l’économie.

Ce programme, destiné à accélérer la transition énergétique, vise à appuyer les PME tunisiennes pour qu’elles soient conformes aux nouvelles exigences réglementaires imposées par l’Union européenne. Son champ d’action concerne, notamment, trois principaux secteurs économiques qui accaparent presque 70 % du total des exportations tunisiennes vers l’UE, à savoir, l’agroalimentaire, le textile et les composants automobiles. Le but étant d’assurer la pérennité et la compétitivité des PME tunisiennes en se conformant aux exigences internationales.

Les thématiques traitées lors de la journée s’articulent autour de la sensibilisation et la préparation des PME tunisiennes aux défis et aux opportunités vertes, en matière de transition énergétique et de décarbonation.

Des rencontres présentielles, privilégiant un contact direct via des ateliers ciblés et pratiques, a permis de créer un dialogue sur les enjeux et pistes de solutions, afin de renforcer les compétences des entreprises et faciliter leur accès au financement.

Cette journée a rassemblé plus de 150 participant.e.s parmi des chef.fe.s d’entreprises, des expert.e.s, et des acteurs économiques et organismes de soutien majeurs. La Frankfurt School of Finance & Management, a été mandatée par la BEI pour assurer l’assistance technique dans le cadre de cette journée.

A l’ouverture de l’événement, le directeur général par intérim de BH Bank, Lotfi Ben Hamouda, a réaffirmé que la banque « est résolument engagée dans l’accompagnement des entreprises tunisiennes vers une économie verte, compétitive et tournée vers l’avenir. » « Notre partenariat avec la BEI, a-t-il souligné, s’inscrit dans une vision à long terme, en vue de renforcer la capacité de nos PME afin de mieux répondre aux nouveaux standards internationaux, tout en créant de la valeur et de l’emploi au niveau local. Notre ambition est claire : faire de la BH Bank un acteur de référence en matière de finance durable et inclusive.»

Pour sa part, le chef de la Représentation de la BEI en Tunisie, Jean-Luc Revéreault, a salué cet engagement déclarant : « Nous sommes très heureux de ce partenariat avec BH Bank, qui permet de renforcer le soutien que l’Union européenne et la BEI apportent aux entreprises tunisiennes. Nous déployons différents instruments de financement, de garantie et d’assistance technique afin de permettre aux PMEs de continuer d’investir, de créer des emplois et de renforcer leur compétitivité. Il est important que les processus de production de ces entreprises intègrent dès à présent les nouvelles exigences, notamment en matière de décarbonation, afin de pouvoir accéder aux marchés européens et mondiaux ».

De son côté, le chef de section Développement économique de l’UE, Marco Stella, a indiqué : « Le soutien de l’Union européenne apporté à ce programme témoigne de notre engagement collectif, en tant qu’Equipe Europe, à répondre aux besoins pressants de financement des PME qui demeure un défi primordial en Tunisie. » Et d’ajouter : « Grâce à la combinaison de nos ressources, ce programme favorisera la création d’un écosystème propice où les entreprises tunisiennes peuvent prospérer, innover et s’intégrer dans des chaînes de valeur mondiales. Cette initiative ouvre de nouvelles opportunités pour les PME tunisiennes sur les marchés, notamment européen, tout en favorisant un commerce durable et mutuellement bénéfique. »

Le programme de la journée a été ponctué par des panels, des conférences et des ateliers qui ont permis de croiser les expertises sur des thématiques clés telles que la décarbonisation notamment le Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (MACF), la réglementation européenne à l’export, les opportunités, l’innovation, la digitalisation ou encore l’accès au financement dans une optique de renforcement des chaînes de valeur avec l’UE. Des témoignages d’entreprises clientes et des retours d’expériences ont illustré les bénéfices concrets de l’accompagnement proposé.

À travers cette initiative et son partenariat avec la BEI et l’UE, BH Bank confirme son positionnement, non seulement, comme un acteur engagé dans le financement de l’économie nationale, mais aussi comme un partenaire privilégié soutenant les investissements verts et la transition énergétique des PME tunisiennes, afin de renforcer leur compétitivité à l’exportation à l’échelle mondiale.

A propos de l’Union européenne

L’Union européenne est une union économique et politique de 27 pays européens. Elle est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, d’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Elle agit à l’échelle mondiale pour promouvoir le développement durable des sociétés, de l’environnement et des économies, afin que chacun puisse en bénéficier.

A propos de la Banque européenne d’investissement (BEI)

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE.

BEI Monde, la branche spécialisée de la BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement à l’extérieur de l’Union européenne. BEI Monde est un partenaire essentiel de la stratégie Global Gateway de l’Union européenne et vise à favoriser des partenariats plus forts et plus ciblés au sein de « l’Équipe Europe » aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Site web : BH bank