La coopération militaire entre la Tunisie et la Suisse ainsi que les moyens de la renforcer ont été au centre de la rencontre qu’a eue, mardi, à Tunis, le ministre de la Défense nationale, Khaled S’hili, avec l’ambassadeur de Suisse en Tunisie, Joseph Ringli.

Le ministre s’est félicité, à cette occasion, du niveau des relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et la Suisse, appelant à mettre en place un cadre juridique permettant de les développer davantage et un partenariat durable dans les domaines de la formation, de l’entraînement et de l’échange d’expertises, indique un communiqué

Il a souligné que les institutions militaires des deux pays partagent des valeurs de paix et de solidarité humaine, ce qui ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans plusieurs domaines, à savoir la formation dans les écoles et centres militaires suisses, le partage d’expériences dans les missions de maintien de la paix à travers le monde, le droit international humanitaire et le renforcement des capacités en matière de gouvernance et de transparence.

De son côté, le diplomate suisse a salué les relations solides unissant les deux peuples amis, réaffirmant la volonté de son pays de renforcer davantage la coopération militaire avec la Tunisie et d’en élargir les perspectives, afin de répondre aux aspirations des deux pays dans ce domaine.