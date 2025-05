Le ministre de la Santé, Moustapha Ferjani, a participé mardi, en marge de la 78ème Assemblée mondiale de la santé à Genève (Suisse), à une conférence de haut niveau sur le renforcement de la participation communautaire dans la prise de décision en matière de santé, présidée par les ministres de la Santé de Thaïlande et de Slovénie, selon un communiqué publié par le ministère de la Santé.

Le communiqué précise que cette conférence s’inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la résolution internationale proposée l’année dernière par la Tunisie, en partenariat avec la Slovénie, la Thaïlande, la France, la Norvège et le Brésil, et adoptée par l’Assemblée mondiale de la santé.

Dans son intervention, Ferjani a présenté l’expérience tunisienne en matière de participation communautaire, qui a été adoptée par l’Organisation mondiale de la santé comme modèle pour la région de la Méditerranée orientale dans son guide publié en 2021. Il a affirmé que la Tunisie a choisi d’intégrer les citoyens comme composante essentielle de sa politique de santé, à travers des mécanismes de concertation réguliers visant à garantir l’efficacité et la faisabilité des décisions.

Le ministre de la Santé a également souligné l’importance d’impliquer les représentants locaux et régionaux dans la définition des besoins en développement, notamment dans le domaine de la santé, pour répondre aux attentes des citoyens et orienter les politiques vers davantage d’équité et d’efficacité.