Deux artistes franco-tunisiens, le compositeur de musiques de films Amine Bouhafa et l’acteur Adam Bessa, figurent parmi 9 lauréats à la 9ème édition des Prix de la Critique pour les films arabes (Critics Awards for Arab Films), organisées chaque année à l’occasion du Festival de Cannes.

Le palmarès a été dévoilé, samedi soir, 17 mai, au cours la cérémonie organisée sur La Croisette en marge de la 78ème édition du Festival de Cannes (13 au 24 mai 2025) par le Centre du Cinéma Arabe (Arab Cinema Center, ACC).

Les neuf lauréats ont été sélectionnés par un jury international composé de critiques, dans les catégories critique internationale, critique arabe, long métrage de fiction, documentaire, actrice, acteur, réalisateur, scénariste, montage, photographie, musique, court-métrage, une catégorie créée en 2024.

Les Prix de la Critique pour les Films Arabes célèbrent les voix qui redéfinissent le cinéma arabe. Ces récompenses annuelles constituent une reconnaissance pour les histoires audacieuses et les talents exceptionnels de la région.

Le Centre du Cinéma Arabe a annoncé un palmarès composé de neuf “incroyables talents dont le travail a conquis le cœur et l’esprit des critiques de cette année ». « Des longs métrages audacieux aux courts métrages remarquables, des performances puissantes à la direction visionnaire, ce sont les voix qui façonnent l’avenir du cinéma arabe”.

Amine Bouhafa a eu le prix de la “Meilleure musique pour “Aïcha” de Mehdi Barsaoui, une coproduction de 2023 entre la Tunisie (Cinétéléfilms), la France, l’Italie, l’Arabie Saoudite et le Qatar. “Aïcha” (123′) a fait sa première mondiale dans la compétition internationale Orizzonti de la 81ème édition de la Mostra de Venise (28 août-7 septembre 2024).

Le compositeur est de nouveau primé aux Critics Awards pour les films arabes après avoir eu, un prix pour “Hajjan”, long métrage saoudien réalisé par l’Egyptien Bakr Shawky. Il est également lauréat de l’édition 2023 avec le premier prix de meilleure musique de film pour sa signature musicale dans le long-métrage « Sous les figues » d’Erige Sehiri.

Fortement sollicité, Amine Bouhafa, considéré un véritable génie de musique, a marqué par ses compositions un bon nombre de séries télévisées de fiction, documentaires ou d’animation dont les séries françaises « Le Monde de demain » en 2022, «Tapie» (2023), la série documentaire «Histoires d’une Nation» (2018), «Les Aventures de Paddington» (2019).

Auteur de musiques de films à succès à l’échelle internationale, le virtuose Amine Bouhafa incarne la nouvelle jeune génération de musiciens tunisiens qui réussissent à travers le monde.

Adam Bessa a eu le prix du meilleur acteur pour son rôle (Adam) dans un film français, “Ghost Trail” du réalisateur Jonathan Millet présenté en 2024 à l’ouverture de la semaine de la critique. Dans ce thriller inspiré de faits réels le scénariste et directeur de la photographie français explore les thèmes de la justice et de la rédemption.

Le jeune acteur y interprète le rôle de « Hamid membre d’une organisation secrète qui traque les criminels de guerre syriens cachés en Europe. Sa quête le mène à Strasbourg sur la piste de son ancien bourreau.»

Les Prix de la Critique pour films arabes est une compétition annuelle organisée depuis 2015 par le Centre du Cinéma Arabe en partenariat avec le distributeur MAD Solutions, studio panarabe indépendant basé au Caire. L’ACC est une plateforme promotionnelle internationale pour le cinéma arabe. La première édition des Critics Awards arabes avait eu lieu en marge du 70e Festival de Cannes.

Selon le règlement, les films nominés doivent avoir fait leur première dans des festivals internationaux de cinéma en dehors du monde arabe dans l’édition précédent celle en cours des Critics awards pour films arabes, et produits par au moins une des sociétés de production arabes partenaires.

Palmarès complet

■ Prix d’Excellence de la Critique :

pour le critique international: Ninos Mikelides (Chypre)

pour le critique arabe: Erfan Rashid (Irak)

■ Meilleur film

«Thank You for Banking With Us!», Laila Abbas (Palestine)

■Meilleur scénario

“Everybody Loves Touda”, Nabil Ayouch & Maryam Touzani (Maroc)

■Meilleur réalisateur

Laila Abbas, “Thank You for Banking With Us!” (Palestine)

■Meilleure actrice

Nisrin Erradi pour “Everybody Loves Touda” (Maroc)

■Meilleur acteur

Adam Bessa pour “Ghost Trail” (Tunisie)

■Meilleure musique

Amin Bouhafa, “Aïcha” de Mehdi Barsaoui (Tunisie)

■Meilleur montage

“Xoftex” de Noaz Deshe & Felipe Guerrero (Roumanie – Colombie)

■Meilleure photographie :

Mostafa El Kashef, “The Village Next to Paradise” (Egyptie)

■Meilleur Documentaire

“No Other Land” Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor (Palestine)

■Meilleur court-métrage

“Upshot” de Maha Haj (Palestine)