«Technologies innovantes au service des ODDs : Enjeux et perspectives », est le thème du congrès international qui se tiendra, du 20 au 22 mai 2025, à Mahdia, et ce, dans le cadre d’un projet de recherche de l’Agence Universitaire de la Francophonie(AUF).

Ce conclave vise à explorer le rôle stratégique et historique des femmes dans la gestion et la préservation des ressources en eau, en valorisant leurs savoir-faire et pratiques ancestrales et à favoriser les échanges de bonnes pratiques entre experts, communautés locales, et décideurs pour renforcer l’intégration effective des femmes dans la gouvernance de l’eau à tous les niveaux (local, national et international).

Il prévoit, également, de promouvoir une approche synergique entre les connaissances traditionnelles portées majoritairement par les femmes et les innovations scientifiques et technologiques contemporaines pour une gestion plus résiliente et durable de l’eau et d’identifier les obstacles structurels (juridiques, économiques, culturels) à la pleine participation des femmes.

Les organisateurs, de ce congrès, projettent de consolider les alliances stratégiques et multipartites (société civile, institutions publiques, secteur privé, chercheurs) pour accélérer la réalisation des ODD liés à l’eau et à l’égalité des sexes.

Ils prévoient, également, de formuler des recommandations opérationnelles et d’établir des feuilles de route pour encourager la participation active des femmes dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques et projets innovants de gestion de l’eau.