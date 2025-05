Le premier forum international des livres accessibles s’est tenu ce samedi à Hammamet pour présenter une initiative législative au Parlement en faveur des personnes souffrant de déficience visuelle.

Organisé par l’association “Ibsar”, l’événement a réuni des députés, des juristes et des représentants d’organisations de défense des droits des personnes handicapées du Maroc. Le forum a pour objectif principal de sensibiliser au Traité de Marrakech, ratifié par la Tunisie en 2016, mais encore peu appliqué sur le terrain. Ce traité vise à faciliter l’accès des non-voyants et malvoyants aux œuvres publiées via des formats adaptés (audio, braille, caractères agrandis).

« Malgré sa ratification, aucune réforme législative ou réglementaire n’a encore permis de traduire cet engagement international en actions concrètes en Tunisie », a regretté le président de l’association Ibsar, Mohamed Mansouri. À cette occasion, une Coalition arabe pour la promotion du Traité de Marrakech a été officiellement lancée, dans le but d’appuyer sa mise en œuvre dans les pays arabes signataires.

Neji Baghouri, coordinateur des programmes médias et communication au bureau de l’UNESCO en Tunisie, a souligné que les données de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) montrent que seulement 10% des œuvres publiées sont accessibles aux déficients visuels dans le monde, et à peine 1% dans les pays en développement.

Le député Badis Belhaj Ali, président de la commission parlementaire du tourisme, de la culture, des services et de l’artisanat, a rappelé que huit articles de la loi sur la propriété littéraire et artistique (loi n°1994-36) ont été modifiés pour faciliter l’accès aux œuvres publiées pour les personnes souffrant de déficience visuelle. Il a appelé le gouvernement à mobiliser des budgets spécifiques pour des supports adaptés et une meilleure inclusion culturelle.