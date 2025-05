La Juventus accueille l’Udinese ce dimanche 18 mai pour un duel aux enjeux différents. Si la Juve est toujours dans la lutte pour une place en Ligue des champions, l’Udinese, douzième et hors de danger, tentera de finir la saison sur une note positive.

Juventus : terminer fort pour sécuriser l’Europe

Avec 64 points (16 victoires, 16 nuls, 4 défaites), la Juve est quatrième à égalité avec la Lazio. La qualification pour la prochaine Ligue des champions est encore en jeu. À domicile, les Bianconeri comptent sur leur solidité pour enchaîner et éviter tout faux pas. La forme récente (2 victoires, 2 nuls, 1 défaite) est encourageante.

Udinese sans pression mais en quête de rachat

De son côté, l’Udinese pointe à la 12e place avec 44 points. Son maintien est assuré, mais les dernières prestations sont en dents de scie, avec 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Face à un adversaire qui lui réussit peu — 1 seule victoire sur les 5 dernières confrontations contre 4 pour la Juve — la tâche s’annonce ardue.

Un historique à sens unique

Lors des cinq derniers face-à-face, la Juventus a remporté 4 victoires, contre une seule pour l’Udinese. La Juve reste une véritable bête noire pour les Frioulans, surtout à domicile. Ce match pourrait confirmer cette tendance.

Un enjeu clair pour la Juve

L’objectif est simple pour Allegri et ses hommes : prendre les trois points pour rester dans la course au top 4, voire viser plus haut si les résultats des autres concurrents s’alignent. Pour l’Udinese, c’est une rencontre sans enjeu majeur, mais qui peut servir de test avant l’intersaison.