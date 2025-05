Alors que la fin de saison approche, le FC Séville s’apprête à accueillir le Real Madrid dans le cadre de la 37e journée de Liga. Un duel à l’allure déséquilibrée, mais à l’enjeu bien réel pour les deux clubs, chacun poursuivant des objectifs distincts.

Un Real Madrid en quête de confirmation

Deuxième du classement avec 78 points, le Real Madrid reste sur une dynamique solide : 4 victoires et 1 nul sur les cinq derniers face-à-face avec Séville, et 4 succès sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Bien qu’écarté du titre par le FC Barcelone (85 pts), le club merengue vise une fin de saison en beauté, notamment pour sécuriser sa place de dauphin et préparer sereinement les échéances européennes.

Un FC Séville en fin de cycle compliqué

Côté andalou, la situation est bien plus délicate. Classé 14e avec seulement 41 points, le FC Séville n’a gagné aucun de ses cinq derniers duels contre le Real. Pire encore, sa forme récente est inquiétante avec 3 défaites, 1 nul et 1 seule victoire lors de ses cinq dernières rencontres. Une fin de saison sans pression en apparence, mais une victoire contre le Real permettrait d’envoyer un signal fort à ses supporters et de finir sur une note d’orgueil.

Bilan des confrontations : la domination madrilène

Sur les cinq dernières confrontations, le Real Madrid a clairement pris l’ascendant avec 4 victoires et 1 match nul. Le FC Séville n’a plus battu les Merengue depuis plusieurs saisons, et la tâche s’annonce ardue cette fois encore, surtout au vu des dynamiques opposées.

Verdict attendu

Même si le classement semble figé, cette rencontre reste un moment fort du calendrier. Pour le Real Madrid, c’est une occasion de maintenir son rythme de croisière. Pour Séville, c’est l’opportunité de créer la surprise. Coup d’envoi attendu avec impatience pour un classique espagnol aux airs de revanche.