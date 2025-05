La 29ᵉ édition du prestigieux prix littéraire Comar d’Or a couronné, samedi 17 mai au Théâtre municipal de Tunis, six auteurs tunisiens pour la qualité et la richesse de leurs romans publiés en arabe et en français. Organisée sous le parrainage des Assurances Comar et avec le soutien du ministère des Affaires culturelles, la cérémonie a rassemblé de nombreuses figures du monde du livre, de l’édition et des médias.

Les grands prix Comar d’Or ont été décernés à Mehdi Hizaoui pour son roman en français Écris, tu seras aimé des dieux (éd. Arabesques), et à Chafik Tarki pour Liman Tajmou wardak (Pour qui tu cueillerais des roses, éd. Mayara) en arabe.

« Le Comar d’Or consacre des œuvres qui racontent la Tunisie autrement, avec puissance et poésie. »

Les jurys, présidés respectivement par le journaliste Ridha Kéfi et l’universitaire Fethi Nasri, ont également attribué deux prix spéciaux du jury : à Le vert et le bleu d’Abdellatif Mrabet (Contraste) en français, et à Ashab al Hodhod (Les compagnons de la huppe) de Sofien Rajeb (Meskeliani) en arabe.

Du côté des jeunes plumes, le prix « Découverte » a distingué Écoute-moi ma fille de Houda Majdoub (Arabesques) en français, et Nafitha ala achams (Une fenêtre sur le Soleil) de Balkis Khlifa (Mayara) en arabe.

En tout, 76 romans (21 en français et 55 en arabe) étaient en lice cette année. Les œuvres sélectionnées sont toutes signées par des auteurs tunisiens et publiées entre le 1ᵉʳ avril 2024 et le 31 mars 2025.

« Au-delà des récompenses, c’est tout un écosystème littéraire qui se mobilise chaque année autour du Comar d’Or. »

Créés en 1997, les Comar d’Or récompensent chaque année la créativité littéraire tunisienne et offrent aux lauréats une dotation de 10.000 DT pour les grands prix et les prix spéciaux, et 2.500 DT pour les découvertes.

Palmarès de la 29ème édition des Comar d’or (avec mention du titre de l’ouvrage, de l’auteur et de l’éditeur) :

Romans en français

Comar d’Or : « Ecris, tu seras aimé des dieux » de Mehdi Hizaoui (Arabesques)

Romans en arabe

Comar d’Or : « Liman Tajmou wardak » (Pour qui tu cueillerais des roses » de Chafik Tarki (Mayara)

