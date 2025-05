La Banque Centrale de Tunisie (BCT) vient d’annoncer le lancement officiel du nouveau site web du musée de la Monnaie (accessible via le lien suivant : musee.bct.gov.tn), qui coïncide avec la Journée internationale des musées, célébrée le 18 mai 2025 et avec la clôture du mois du Patrimoine, organisé du 18 avril au 18 mai de chaque année.La BCT a rappelé sur son site qu’une journée d’information a été organisée, dans le but de présenter le nouveau site web du musée de la Monnaie et de passer en revue ses principales caractéristiques, dont notamment la visite virtuelle du musée et également l’achat à travers la boutique en ligne.

« Ce site constitue une plateforme numérique moderne offrant à chacun, ici en Tunisie comme à l’étranger, l’opportunité d’explorer la richesse de l’histoire de notre monnaie à travers un contenu interactif et visuel, ainsi qu’à mettre en valeur des collections rares de pièces de monnaie et de billets de banque qui illustrent des étapes majeures du patrimoine économique et culturel de la Tunisie et traduisent les caractéristiques des différentes civilisations anciennes qui se sont succédé dans notre pays au fil des siècles », a affirmé Fethi Zouhaier Nouri, Gouverneur de l’Institut d’Emission, dont les propos sont rapportés sur le site.

Il a souligné, ainsi, l’importance d’une coopération étroite entre le musée de la Monnaie et les chercheurs « afin de promouvoir la recherche scientifique, l’échange d’idées, la sauvegarde de la mémoire collective et une meilleure compréhension de l’histoire de notre pays, ainsi que la préservation de ce précieux héritage pour les générations futures ».

Et d’ajouter que « ce projet vient réaffirmer le rôle croissant de la technologie dans la diffusion de la culture et la facilitation de l’accès au patrimoine matériel, tout en traduisant la volonté de la BCT de renforcer sa proximité avec le grand public et de promouvoir l’éducation financière à travers des outils digitaux innovants et accessibles à tous ».

Il est à noter que le musée de la Monnaie constitue une fenêtre sur l’évolution de la monnaie tunisienne, et le miroir des civilisations ayant marqué l’histoire du pays et témoin de l’interdépendance entre l’identité nationale et son histoire économique.