La Société Tunisienne d’Automobiles -STA- porte à la connaissance de ses actionnaires et de tous les intervenants sur le marché, que faisant suite au communiqué de presse publié en date du 14 mai 2025 et portant sur la proposition de son Conseil d’Administration réuni le 10 mai 2025 de distribuer un dividende de 0,250 dinar par action au titre de l’exercice 2024, elle s’engage à convoquer un autre Conseil d’Administration en vue de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire

prévue le 29 mai 2025, la distribution d’un dividende représentant une part de 70 % du résultat et ce, conformément aux engagements pris dans le cadre du prospectus d’introduction en Bourse de la société au cours de l’année 2022.