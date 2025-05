Le temps se dégrade ce mercredi 15 mai sur l’ensemble du pays, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie. Le ciel sera parfois très nuageux, avec des pluies temporairement orageuses sur le nord, notamment sur les côtes et dans la région du Cap Bon où les précipitations pourraient être localement intenses.

Au fil de la journée, ces pluies s’étendront progressivement vers les régions du nord et du centre, puis localement vers le sud. Les régions de l’est sont particulièrement concernées par des épisodes pluvieux soutenus.

Le vent soufflera du nord au nord et au centre, et de l’ouest au sud. Il sera fort à très fort près des côtes et dans les zones sud, avec des rafales pouvant provoquer des phénomènes de sable, notamment sur le sud-ouest. Ailleurs, le vent sera modéré à relativement fort.

La mer sera agitée à très agitée, parfois moutonneuse, surtout sur le nord.

Côté températures, une baisse générale est attendue : les maximales varieront entre 15 et 21°C au nord et au centre, et ne dépasseront pas 12°C sur les hauteurs ouest. En revanche, le sud du pays restera plus chaud avec 22 à 27°C, et jusqu’à 31°C au sud-ouest.