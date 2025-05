Nous ambitionnons de porter la contribution de la bourse de Tunis au financement de l’économie à 30%, au cours de la prochaine décennie, contre seulement 10% actuellement”, a indiqué mardi le Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri.

La bourse de Tunis fait face aujourd’hui à plusieurs défis relatifs à la non actualisation des législations, a poursuivi Nouri, lors de son intervention à l’ouverture des travaux de la Conférence Annuelle de la Fédération Arabe des Marchés de Capitaux (AFCM) qui se tient les 13 et 14 mai à Tunis sur le thème “Financement de l’économie tunisienne, à travers le marché bancaire et financier à la lumière des politiques d’incertitude que le monde enregistre aujourd’hui”.

Il a indiqué, dans ce contexte, que les lois régissant le marché financier remontent à l’année 1994, ce qui limite leur capacité à attirer de nouveaux investisseurs et à mobiliser des moyens financiers diversifiés.

Le gouverneur de la BCT a considéré que le secteur bancaire constitue la pierre angulaire du système de financement en Tunisie, eu égard à son rôle dans le renforcement de la stabilité économique.

Il constitue également une force d’appui aux unités économiques, grâce aux réformes importantes qu’il a enregistrées, et qui ont permis de renforcer les bases financières et de développer les mécanismes de gouvernance.

La contribution du secteur bancaire au financement est satisfaisante et elle dépasse les niveaux enregistrés dans un nombre de pays non producteurs de pétrole. Le volume des crédits pour le secteur privé a atteint 62% du produit intérieur brut (PIB), a fait savoir Nouri, précisant que ce taux peut s’améliorer.

Dans le même contexte, il a mis l’accent sur l’amélioration des indicateurs de la sécurité financière du secteur bancaire et le rendement important des capitaux propres, ainsi que la bonne gestion des indicateurs de liquidité.

Ces indicateurs permettront de répondre plus efficacement aux besoins des acteurs économiques, au cours de la prochaine période, a-t-il avancé.

Il a rappelé la régression du taux de l’inflation, lequel (taux) est passé de 10,4% en février 2023 à 6,5 % à fin avril 2025 , à la lumière de la politique monétaire restrictive, en plus du déficit du compte courant de plus de 7 points durant une période de moins de trois ans, pour atteindre 1,7 % du PIB à la fin de l’année 2024, suite à l’amélioration des recettes touristiques et des transferts des Tunisiens à l’étranger d’environ 9%, par rapport à 2023, pour frôler un total de 5,2 milliards de dollars en 2024.

La BCT a pu préserver la stabilité des réserves en devises au niveau de 4 mois d’importation, fin 2023 et fin 2025, après le remboursement des emprunts obligataires auprès de la trésorerie de l’Etat d’environ 24 milliards de dollars.

Dans le même contexte, il a ajouté que le cours de change du Dinar a pu se maintenir face à l’Euro et au dollar, en dépit de la crise, notamment durant la période de la pandémie de la COVID-19 et de la guerre russo-ukrainienne, ainsi que de l’accroissement des pressions inflationnistes mondiales.

Ainsi, le dinar tunisien a préservé sa valeur, enregistrant fin 2024 une hausse de 2,1 % face à l’Euro et une baisse de 7,3 % par rapport au dollar américain.

La régression du déficit commercial et de la politique monétaire ont également contribué à rationaliser la demande des liquidités en devises sur le marché local de changes.