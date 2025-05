Selon EasyVoyage, start-up spécialisée dans le voyage via un réseau digital, quatre villes côtières tunisiennes sont vivement recommandées cette année pour le séjour balnéaire et les sports nautiques. Il s’agit de Tabarka, Gammarth, Sidi Bou Saïd et El Haouaria.

Tabarka : spot prisé des plongeurs et surfeurs

Située au nord-ouest de la Tunisie, à 174 km de Tunis, Tabarka est classée par EasyVoyage parmi les plus belles plages du pays. Elle séduit les amateurs de plongée sous-marine, avec ses récifs coralliens propices à l’exploration, mais aussi de sports de glisse, grâce à des vents réguliers et des vagues soutenues. Le littoral de Tabarka reste encore préservé, loin du tourisme de masse.

Gammarth : la plage familiale par excellence

Située dans la banlieue nord de Tunis, Gammarth offre une plage de dix kilomètres, reconnue pour sa tranquillité, son sable blanc et son ambiance familiale. Grâce à un rivage en pente douce, la baignade y est particulièrement sécurisée pour les enfants.

Sidi Bou Saïd : un joyau pittoresque

Classée par Easy Tour comme “l’un des joyaux du littoral tunisien”, la plage de Sidi Bou Saïd charme par ses eaux turquoise, son cadre pittoresque et son attrait touristique accru en été, malgré sa petite taille.

El Haouaria : nature sauvage et snorkeling

À l’extrémité du Cap Bon, El Haouaria est prisée pour son caractère sauvage et hors des sentiers battus. EasyVoyage met en avant ses eaux cristallines, ses grottes naturelles, ses vestiges submergés, ainsi que son potentiel pour la photographie et le snorkeling (randonnée subaquatique).