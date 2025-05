En Tunisie, l’afflux des ménages sur le marché financier reste faible en raison de la faiblesse des actifs financiers net, a indiqué le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri à l’inauguration de la Conférence Annuelle de la Fédération Arabe des Marchés de Capitaux (AFCM) qui se tient les 13 et 14 mai à Tunis.

Nouri a rappelé que les actifs financiers nets des ménages tunisiens ont été estimés à 1750 euros en 2022, une valeur faible par rapport aux autres pays arabes.

Le Gouverneur de la BCT a mis l’accent sur la nécessité de conjuguer les efforts entre les gouvernements, les organismes de régulation, les banques et les établissements d’enseignement pour favoriser l’augmentation du taux de participation des ménages.

Le meilleur modèle devrait combiner une éducation financière sérieuse, des produits d’investissement simples, attirants et sécurisés, outre des avantages financiers et législatifs incitatifs pour les ménages, a-t-il préconisé.

Et d’ajouter que les marchés financiers nécessitent une réforme législative et institutionnelle, notamment, au niveau des lois des marchés tels que la gouvernance, le contrôle, le renforcement de l’indépendance des organismes de régulation, l’élargissement de la base d’investissement et la sensibilisation de la finance publique, outre l’encouragement de la participation des caisses de retraite, des compagnies d’assurance et la facilitation d’accès des investisseurs étrangers.

Il a, dans ce cadre, appelé à diversifier les produits financiers, à développer les obligations gouvernementaux et privés, à lier les marchés régionaux ainsi que les marchés africains, outre le réseautage entre les bourses arabes via l’Union des Autorités Arabes de Valeurs Mobilières.