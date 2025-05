Le tirage au sort de la phase finale de l’Afrobasket “Angola 2025” a placé la sélection tunisienne, double tenante du titre, dans le groupe B aux côtés du Madagascar, du Nigéria et du Cameroun.

Le groupe A, quant à lui, compte la Côte d’Ivoire, la RD Congo, le Cap-Vert et le Rwanda, tandis que dans le groupe C figurent l’Angola, le Soudan du sud, la Guinée et la Libye.

Le groupe D est composé du Sénégal, du Mali, de l’Egypte et de l’Ouganda.

La phase finale de l’Afrobasket aura lieu du 12 au 24 août 2025 à Luanda (Angola).