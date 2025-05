Le projet de rénovation du réseau d’assainissement dans la ville de Gabès a, bel et bien, démarré.

Le directeur régional de l’assainissement, Turki Houachtia a indiqué, à l’Agence TAP, que les travaux, dont le coût s’élève à 15 millions de dinars, portent notamment sur l’installation de canalisations sur une distance de 2 km (800 mm de diamètre) et l’aménagement d’une nouvelle station de pompage de 10 mètres de profondeur et d’une capacité de 400 litres par seconde.

Il a ajouté que ce projet, dont la durée des travaux est estimée à un an et demi, vise à optimiser le fonctionnement du système d’assainissement et à protéger l’environnement dans la région.