Le temps s’annonce instable ce jeudi soir et durant la nuit sur une bonne partie du territoire tunisien, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM).

Des pluies éparses et parfois orageuses sont attendues, notamment sur le Nord et localement le Centre du pays. Ces précipitations pourraient s’intensifier par moments, notamment au Nord-Ouest, avec un risque de chutes de grêle sur des zones limitées.

Le ciel restera passagèrement nuageux sur le reste des régions.

Vents soutenus et mer agitée sur les côtes Est

Les vents souffleront de secteur Est, avec une intensité relativement forte sur les côtes Est et au Sud, où des tourbillons de sable pourraient survenir localement. Ailleurs, le vent restera faible à modéré.

La mer sera peu agitée au Nord, mais agitée à très agitée sur les côtes Est, notamment entre Sfax et Zarzis.

Écarts de températures sensibles selon les régions

Les températures nocturnes varieront entre 16 et 20°C au Nord, au Centre et sur les zones Est du Sud. Elles pourront descendre jusqu’à 14°C sur les hauteurs de l’Ouest, et grimper entre 21 et 25°C dans les autres régions. L’extrême Sud pourrait enregistrer jusqu’à 30°C durant la nuit.