La Tunisian Automotive Association (TAA) et le Tunisia Africa Business Council (TABC) annoncent la signature d’un partenariat stratégique à l’occasion de la FITA 2025. Cette alliance vise à renforcer le rayonnement du secteur automobile tunisien sur le continent africain et à consolider la position de la Tunisie comme plateforme industrielle de référence en Afrique.

Une vision commune pour l’industrialisation africaine

Ce partenariat repose sur une vision partagée de développement industriel et de coopération Sud-Sud, en tirant parti de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) et du COMESA. Ensemble, la TAA et le TABC s’engagent à promouvoir l’expertise tunisienne dans l’automobile, notamment dans les domaines de la mobilité électrique, de la fabrication intelligente et des composants innovants.

Des engagements opérationnels concrets

La convention, signée par Mme Myriam Elloumi, Présidente de la TAA, et M. Anis Jaziri, Président du TABC, prévoit notamment :

La mise en place d’un accompagnement export via une plateforme dédiée aux entreprises tunisiennes du secteur,

L’intégration des chaînes de valeur africaines et le développement de projets structurants à fort impact,

L’organisation conjointe d’événements, de missions B2B, et de formations certifiantes en partenariat avec des institutions académiques,

L’échange régulier d’informations sur les opportunités de marché, les tendances industrielles et les partenariats potentiels.

« Ce partenariat avec le TABC nous permet d’aligner nos ambitions industrielles avec les besoins croissants du marché africain. Il incarne une volonté claire de faire de la Tunisie une base industrielle compétitive, tournée vers l’Afrique. »

— Myriam Elloumi, Présidente de la TAA

« Ensemble, nous œuvrons à faire émerger une vision panafricaine de l’industrie automobile, portée par les savoir-faire tunisiens et une stratégie d’intégration continentale. »

— Anis Jaziri, Président du TABC

Le secteur de l’industrie automobile tunisienne regroupe aujourd’hui plus de 280 entreprises, dont une grande majorité exportatrices prêtes à accompagner l’implantation de nouveaux constructeurs, équipementiers et investisseurs étrangers. Grâce à un écosystème dynamique et compétitif, le pays capitalise sur ses atouts technologiques, sa main-d’œuvre qualifiée et ses infrastructures avancées, lui conférant un positionnement de hub stratégique continental, offrant une plateforme industrielle moderne, durable et intelligente pour le marché africain.

A propos de la TAA :

La Tunisian Automotive Association est une association Professionnelle à but non lucratif créée en février 2016 à l’initiative des acteurs de l’industrie des composants automobiles en Tunisie afin de favoriser les échanges, la collaboration et la synergie entre les entreprises du secteur de l’industrie automobile et d’accompagner les autorités Tunisiennes pour développer et promouvoir le secteur en Tunisie.

A propos du TABC :

Organisation non Gouvernementale, fondée par des acteurs économiques clés et des personnalités tunisiennes Tunisia-Africa Business Council (TABC), dont le but est de mettre l’Afrique au cœur des préoccupations du Gouvernement tunisien ainsi que des opérateurs économiques et mener un travail de rapprochement et d’Africanisation de notre continent, et ce grâce à une capitalisation structurée des connaissances, de savoir-faire et de compétences. Elle vise à devenir l’acteur de référence pour une meilleure coopération Sud-Sud favorisant le développement durable et la prospérité partagée en faveur des populations africaines.