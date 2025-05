Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organise la participation des entreprises tunisiennes à la 56e édition de la Foire Internationale d’Alger (FIA), qui se tiendra du 23 au 28 juin prochain, au palais des Expositions Safex, à Alger.

Cette participation permettra aux entreprises tunisiennes d’exposez leur savoir-faire à une audience internationale, sachant que le salon a accueilli, lors de la dernière édition, plus de 638 exposants et 165 entreprises internationales provenant de 30 pays, indique le Cepex. Elle constitue également, une occasion pour elles, pour développer leur réseau d’affaires et de générer des opportunités commerciales.

Les entreprises tunisiennes souhaitant prendre part à cette manifestation sont appelées à soumettre un formulaire en ligne avant le 16 mai courant.