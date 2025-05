Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a affirmé, mardi, que la Tunisie et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont des positions “concordantes” sur la gestion de la question de la migration irrégulière, en particulier la facilitation du retour volontaire des migrants qui ont exprimé le souhait de retourner dans leur pays.

Le ministre s’exprimait, dans un point de presse, à l’issue d’un atelier organisé à l’Académie diplomatique internationale autour du thème “L’engagement de la diaspora dans la promotion de l’investissement et du développement durable”.

Il a fait savoir que la Tunisie a toujours assumé pleinement ses responsabilités et respecter la dignité des migrants irréguliers (…) mais, n’accepte pas d’accueillir des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national.

L’atelier, organisé en partenariat avec l’OIM, avec la participation de la Directrice générale de l’OIM, Amy Pope, s’inscrit dans le cadre de la déclaration de l’année 2025 comme “année de renforcement de l’action multilatérale et du partenariat avec les organisations onusiennes”, et dans la perspective de la préparation du 15e Sommet du Forum Mondial sur la Migration et le Développement, prévu en Colombie en septembre prochain.

Le ministre a, par ailleurs, insisté sur le rôle stratégique des Tunisiens à l’étranger, considérés comme l’un des piliers majeurs du développement économique durable.

La Tunisie, a-t-il dit, a mis en place plusieurs mécanismes et initiatives pour mieux encadrer la communauté tunisienne à l’étranger, encourager l’investissement dans son pays d’origine et lever les obstacles auxquels elle peut faire face.

Lors de cet atelier, a-t-il ajouté, les discussions ont porté sur les meilleures pratiques permettant de faciliter la réintégration des compétences tunisiennes expatriées et sur leur contribution aux efforts de développement national.

Le ministre a indiqué que la Tunisie est en train d’entamer une phase active d’implication des Tunisiens établis à l’étranger, à travers des programmes de réintégration, d’investissement et de partenariat, mis en œuvre en collaboration avec l’OIM et plusieurs partenaires en Europe, en Amérique et en Asie.

De son côté, la directrice générale de l’OIM, Amy Pope, a souligné que l’implication des communautés expatriées à l’étranger dans les dynamiques de développement est une opportunité encore sous-exploitée.

Elle a précisé que les communautés expatriées à travers le monde ont transféré quelque 650 milliards de dollars vers leurs pays d’origine.

“Dans un contexte mondial marqué par la raréfaction des ressources destinées à l’aide humanitaire et au développement, l’intégration des diasporas, qui constituent un pont entre pays d’origine et pays d’accueil, est aujourd’hui plus cruciale que jamais”, a-t-elle déclaré.

Elle a exprimé la volonté de l’OIM de soutenir la Tunisie et d’autres gouvernements partenaires afin d’optimiser l’impact économique et social de leurs diasporas, non seulement à travers les transferts financiers, mais aussi par la valorisation des compétences, des opportunités d’emploi et le transfert de technologies, contribuant ainsi à faire face aux défis futurs.

Rappelons que Amy Pope effectue une visite de travail en Tunisie les 5 et 6 mai 2025.