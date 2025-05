La cinquième édition du Salon international des activités et technologies autour de l’eau “Water Expo 5.0” se tiendra les 7 et 8 mai à l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA).

Plus de 60 exposants participeront à cet événement qui rassemblera experts, chercheurs, agriculteurs, industriels, startupeurs, bureaux d’études et associations, ainsi que plusieurs structures et institutions publiques et privées.

Le salon vise à présenter les projets, expériences et technologies innovantes dans le secteur des ressources hydriques, tant au niveau local qu’international, et à proposer des solutions face aux défis liés à l’eau.

Une conférence scientifique intitulée “La technologie de l’eau innove : R-D et Technologies de l’eau” sera animée par des experts et universitaires spécialisés, ainsi que des institutions pionnières du secteur.

L’événement est organisé par la société ART EVENT en partenariat avec le Centre de recherches et des technologies des eaux (CERTE) et l’Institut national de recherches en génie rural, eaux et forêts (INRGREF) et avec le soutien du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, et du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique.