La Tunisie connaîtra ce lundi 6 mai un temps instable et contrasté selon les régions. Le ciel sera passagèrement à fortement nuageux sur l’ensemble du pays, avec des averses isolées attendues au nord et localement au centre. Ces pluies pourraient prendre un caractère orageux dans l’après-midi, accompagnées par endroits de chutes de grêle, selon les prévisions de l’INM.

Le vent soufflera du secteur nord sur les régions nord et centre, et du secteur est sur le sud. Il sera relativement fort dans les zones méridionales, tandis qu’il restera modéré à faible ailleurs.

Côté mer, les conditions seront agitées dans le Golfe de Gabès et moutonneuses sur les autres côtes.

Les températures maximales varieront fortement : entre 21 et 28°C au nord, au centre et au sud-est, entre 29 et 34°C ailleurs, et pourraient atteindre 38°C à l’extrême sud, où un pic de chaleur est attendu.