“Les enfants Rouges”, deuxième long-métrage de Lotfi Achour après “Demain dès l’aube” en 2016, a été doublement primé à la 15ème édition au Festival du Film Arabe de Malmö (MAFF), en Suède, en remportant le prix du meilleur réalisateur et le prix spécial du jury.

Le film de fiction “Bord à bord” réalisé par l’artiste visuelle et cinéaste Sahar El Euchi a eu une mention spéciale de la compétition des courts métrages.

Le palmarès complet de cette 15ème édition du MAFF, tenue du 29 avril au 5 mai, a été dévoilé, dimanche, au cours d’une cérémonie organisée au cinéma Le Royal, dans la ville de Malmö.

Les deux films tunisiens lauréats ont été primes aux 35èmes Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) tenues du 14 au 21 décembre 2024 à Tunis. “Les enfants Rouges” (Red Path, titre en anglais) avait décroché le Grand prix, le Tanit d’Or, et le prix du public, ex aequo, avec le film syrien “Salma” de Joud Said. “Bord à bord” (“On The Edge”, titre en anglais) avait eu le Tanit de Bronze aux JCC 2024.

“The Bridge” (Le pont) de Walid Mattar, prix du meilleur long métrage de fiction de la compétition nationale aux JCC 2024, a été présenté au MAFF dans la section non compétitive « Arabian Nights » avec un film saoudien, “Il Signor” d’Aymen Khoja.

“Red Path” était parmi 12 films dans la compétition des longs métrages en compétition au MAFF qui a attribué le Grand prix au film égyptien “The Brink of Dreams” de Nada Riyadh et Ayman El Amir. Le jury de la Compétition était compose de l’actrice libanaise Takla Chamoun, le producteur marocain Karim Aitouna, la réalisatrice égyptienne Hala Khalil, la réalisatrice saoudienne Hind Al Fahhad et le producteur irakien Shaker K. Tahrer.

Coproduite entre la Tunisie, la France et la Belgique et la France, cette fiction de 100′ est réalisée par Lotfi Achour, d’après un scénario coécrit avec Natacha de Pontcharra, Doria Achour et Sylvain Cattenoy.

Synopsis

“Red Path” est autour d’une histoire, inspirée de faits réels datant de 2015, celle des deux bergers attaqués par des Jihadistes au moment où ils font paître leur troupeau dans la montagne de Mghilla, région extrêmement pauvre et isolée du Nord-Ouest tunisien, en novembre 2015. Nizar 16 ans, est tué tandis qu’Achraf, 14 ans, doit rapporter un message macabre à sa famille

Les Enfants rouges est une plongée onirique dans la psyché blessée d’un enfant et son incroyable capacité à surmonter le traumatisme.

Sélectionné dans plus de 50 festivals à travers le monde et ayant raflé plus d’une quinzaine de prix, ce film est sorti dans les salles tunisiennes le 23 avril 2025.

Sa sortie française est prévue pour cette semaine, le mercredi 7 mai 2025.

“Bord à bord” était parmi 11 films dans la compétition des courts métrages dont le jury a rassemblé la réalisatrice émiratie Aisha Alzaabi, la productrice égyptienne Sherin Magdy et l’acteur jordanien Monther Rayhnah.

Produit en 2024, ce film suit « Mounira, une trentenaire qui tire ses ressources d’un stand de plats à emporter hérité de son père décédé. Situé dans une banlieue au sud de Tunis, son quotidien est marqué par la domination masculine. Pourtant, Mounira, déterminée comme des milliers de femmes tunisiennes confrontées à diverses difficultés, fait preuve d’une résilience remarquable. Sa force lui permet de surmonter les épreuves et de maintenir son activité malgré l’adversité ».

Sahar El Echi, diplômée en design graphique de l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis (ISBAT) a réalisé plusieurs courts métrages indépendants, dont “Entre-Deux” (Bine El Binine), sélectionné dans divers festivals nationaux et internationaux.

Le programme du MAFF 2025 était composé de 35 films (23 longs métrages et 12 courts métrages) produits par 12 pays arabes, avec des coproductions de 10 pays occidentaux. Cette 15ème édition a rassemblé une sélection des meilleures productions cinématographiques arabes récentes, reflétant la diversité culturelle et la richesse créative des cinéastes arabes.

Fondé en 2011, le MAFF (Malmö Arab Film Festival) est l’un des plus importants festivals dédiés au cinéma arabe en Europe. Le festival sert de plateforme aux cinéastes arabes pour présenter leur travail, s’engager dans un dialogue interculturel et se connecter avec des professionnels internationaux de l’industrie.

Le fondateur et président exécutif du Festival du Film arabe de Malmö, le suédois d’origine palestinienne Mouhamad Keblawi, a annoncé la date de la prochaine édition du festival qui se dérouelra du 20 au 26 avril 2026.

Palmarès complet du MAFF 2025

Compétition des longs métrages

Meilleur film: “The Brink of Dreams” de Nada Riyadh et Ayman El Amir (Egypte, France, Danemark, Qatar, Arabie Saoudite)

Meilleur Scénario : “Thank You for Banking With Us!” écrit et réalisé par Laila Abbas (Palestine, Allemagne, Arabie Saoudite, Qatar, Egypte)

Meilleur réalisateur : “Red Path” de Lotfi Achour (Tunisie, France, Belgique, Pologne, Arabie Saoudite, Qatar)

Meilleur film (Non-Fiction): Areeb Zuaiter, “Yalla Parkour” (Suède, Palestine, Qatar, Arabie Saoudite)

Prix du Jury : Lotfi Achour, “Red Path” (Tunisie, France, Belgique, Pologne, Arabie Saoudite, Qatar)

Prix du Public : “Arzé” de Mira Shaib (Liban, Egypte, Arabie Saoudite)

Meilleur acteur : Yaqoub Alfarhan pour son rôle dans “Norah” Tawfik Alzaidi (Arabie Saoudite)

Meilleure actrice : Nisrin Erradi pour son rôle dans “Everybody Loves Touda” de Nabil Ayouch (France, Maroc, Belgique, Danemark, Pays-Bas, Norvège)

Competition des courts métrages

Meilleur film : “Upshot” de Maha Haj (Palestine, Italie, France)

Mention spéciale : “On The Edge” de Sahar El Echi (Tunisie)

Mention spéciale : “The Hand of the Creator” de Gloria Njeim (Jordanie)

Prix du public: “Mera, Mera, Mera” de Khaled Zidan (Arabie Saoudite)