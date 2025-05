La Tunisienne Rihab Dhahri a décroché la médaille d’or du 3000m steeple ce vendredi, lors de la quatrième journée des Championnats arabes d’athlétisme seniors qui se déroulent à Oran, en Algérie.

Dhahri a dominé la course réalisant un temps de 9:50.44 et confirmant ainsi sa suprématie dans l’épreuve.

la Tunisienne a devancé l’Algérienne Nassima Ismail qu a obtenu l’argent grâce à un temps de 10:20.54.

Sa compatriote Mariem Gaman Nour complète le podium avec le bronze (10:50.88).

Au terme de cette quatrième et avant-dernière journée, la sélection tunisienne compte 10 médailles (4 or, 3 argent et 3 bronze).