La Tunisie accueillera, du 6 au 10 mai courant, le 8e Tunisian Open Mastersde natation et de natation en eau libre, avec la participation de 330 nageurs et nageuses venant de 18 pays.

Selon le responsable du comité d’organisation, Moez Mahouachi, les épreuves de natation en bassin se dérouleront du 6 au 9 mai à la piscine olympique de Radès, tandis que les compétitions de natation en eau libre auront lieu le 10 mai sur la plage de Yasmine Hammamet.

Les épreuves de natation (hommes et dames) comprendront les 50m, 100m, 200m et 800m en nage libre, brasse et papillon, ainsi qu’un 400m nage libre et un relais. Les épreuves en eau libre, quant à elles, proposeront des courses de 1500m et 3000m.

Parmi les 160 nageurs étrangers attendus, on compte des représentants de la France (63 participants), de l’Italie, de la Norvège, de la Pologne, de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Belgique, du Maroc, de l’Algérie et de la Libye. La Tunisie sera représentée par plus de 150 nageurs, dont 50 de l’AS Marsa, 55 de l’Espérance de Tunis et 45 du club Running Tunis.

Cette édition verra la participation de champions mondiaux de différentes générations, âgés de 25 à 85 ans, tels que le Français Jean-Claude Lespido, le Franco-Algérien Abed Dahda et l’Italienne Giulia Noira. Côté tunisien, des légendes comme Habib Skandrani et Amina Chenik, qui ont marqué l’ère du nageur Ali Gharbi, seront également présentes.

La compétition se clôturera par une cérémonie de remise des médailles pour chaque catégorie d’âge, ainsi que des coupes pour les trois meilleurs clubs et un prix spécial du meilleur nageur et de la meilleure nageuse du tournoi.