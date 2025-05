Le nombre d’établissements éducatifs connectés au réseau de fibre optique à haut débit a dépassé les 3500 établissements, a indiqué Radhy Maâoui, chargé du développement des contenus pédagogiques numériques et de la formation au Centre national des technologies en l’éducation (CNTE).

Maâoui a indiqué, dans une déclaration à l’Agence TAP, en marge de la participation du Centre à la 39e édition de la Foire internationale du livre de Tunis, que le projet de raccordement des établissements éducatifs au réseau haut débit s’inscrit dans le cadre d’un programme mis en place par le ministère des Technologies de la communication, qui vise à faciliter les services administratifs pour les citoyens, soulignant que le projet concerne plusieurs secteurs, dont celui de l’éducation.

Il a précisé que le projet baptisé « GovTech » est mis en œuvre par la Tunisie en coopération avec la Banque mondiale, ajoutant que la partie du projet relative au raccordement des établissements éducatifs au réseau de fibre optique vise à couvrir 3 600 établissements éducatifs en haut débit. Le ministère de l’Éducation se penche actuellement sur le raccordement de plus de 60 établissements restants. le nombre d’établissements déjà connectés a atteint 3 540.

Il a expliqué que l’acheminement du haut débit internet concerne, outre les établissements éducatifs répartis dans différentes régions du pays, les structures gouvernementales et non gouvernementales telles que les municipalités, les bureaux de poste et les autres services administratifs, qui bénéficieront également de ce service, dans toutes les régions.